В Кремле назвали глупостью отмену концертов рэперов

Запреты концертов российских музыкантов из-за личной неприязни — глупость, считает первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. С таким заявлением он выступил на съезде партии «Единая Россия» в пятницу, 7 декабря, передает ТАСС.

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«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов», — подчеркнул Кириенко.

За последние несколько недель в российских регионах отменили ряд выступлений современных музыкантов. 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске. В ноябре также были отменены концерты рэпера Хаски, которого задержала полиция, выступления группы «Френдзона» и хип-хоп-исполнителя Gone.FLUDD. Рэпер Элджей отказался выступать в Якутске из-за угроз расправой.

По итогам Единого дня голосования, который состоялся 9 сентября, «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах, а также во всех городских думах. Кроме того, кандидаты от партии одержали победу на губернаторских выборах в 22 из 26 регионов. В совокупности «Единая Россия» получила порядка 60 процентов мандатов на выборах. Лишь в нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, однако там единороссы сохранили свое влияние за счет межпартийной коалиции.

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