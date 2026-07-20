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17:16, 20 июля 2026Ценности

Раскрыт тренд будущего лета в одежде

Стилист Рогов: Образы в пастельных оттенках — тренд будущего лета
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Стилист Александр Рогов раскрыт тренд лета-2027 в одежде. Информацией он поделился в своем Telegram-канале, который читают 185 тысяч подписчиков.

По словам специалиста, будущим летом модными станут образы в пастельных оттенках.

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«Во многих мужских коллекциях сезона весна/лето 27 можно обнаружить интересные интерпретации этой неожиданной тематики», — заявил Рогов, ссылаясь на показы брендов Jacquemus, Saint Laurent, Dries Van Noten, Hed Mayner, Pronounce и других.

Ранее в июле стилист раскрыл россиянкам способы сочетать самый модный цвет лета. Рогов напомнил, что трендовым оттенком сезона стал не самый базовый бирюзовый.

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