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17:13, 20 июля 2026Бывший СССР

Буданов прокомментировал протесты на Украине

Буданов: В ОП услышали позицию общества
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В офисе президента (ОП) Украины услышали позицию общества. С таким заявлением выступил руководитель ведомства Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства», — прокомментировал он.

Буданов также призвал сохранять спокойствие, отметив, что дискуссия власти и общества — это нормальный процесс.

В июле на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома ВСУ. В ряде украинских городов начались протесты: участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра и отправить Сырского в отставку.

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