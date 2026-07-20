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17:17, 20 июля 2026Россия

Названа особенность ударившего по пассажирскому автобусу в российском городе беспилотника

Mash: Ударивший по автобусу в Шебекино беспилотник был начинен мелкими шариками
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударивший по пассажирскому автобусу Белгород — Шебекино, был начинен поражающими элементами — мелкими шариками. Особенность дрона назвал Mash в Telegram.

Модель аппарата, атаковавшего мирный транспорт, пока неизвестна.

Об ударе беспилотника ВСУ по автобусу в городе Шебекино Белгородской области стало известно 20 июля. Предварительно жертвами удара стали пять человек — четыре женщины и ребенок. Как минимум 27 человек, включая подростка, пострадали; 25 из них госпитализированы. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое.

Ранее в Подмосковье 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ в ночь на 20 июля. Среди раненых — три гражданина Китая и ребенок. У пострадавшей девочки диагностировали «острую реакцию на стресс».

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