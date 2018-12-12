Полицейские продолжат ходить на концерты рэперов

Представители Министерства внутренних дел России опровергли информацию о том, что сотрудникам ведомства запрещено посещать концерты исполнителей, в чьих песнях содержатся призывы к анархии и разжиганию ненависти к органам государственного управления. Опровержение опубликовано на сайте МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о запрете служащим посещать выступления рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти.

«Сообщаем, что указанная информация является недостоверной. Подобных указаний в территориальные органы руководством МВД России не направлялось», — сообщается в публикации на сайте ведомства.

6 декабря российские рэп-артисты выступили на круглом столе в Госдуме, на котором обсуждался вопрос отмены концертов. Рэпер Жиган заявил, что это «разговор ни о чем» и демонстративно покинул заседание.

С октября этого года были отменены концерты многих отечественных музыкантов, в том числе рэперов Хаски и Элджея, певицы Монеточки, групп IC3PEAK и «Френдзона».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!