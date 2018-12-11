Российским полицейским запретили посещать концерты рэперов-анархистов

Российским сотрудникам полиции запретили посещать выступления пропагандирующих анархизм рокеров и рэперов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах в одном из регионов Уральского федерального округа.

Отмечается, что такое указание, подписанное министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, уже направлено в большинство отделов МВД России.

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«Нам довели под роспись, что сотрудникам запрещено посещать концерты рок-, рэп-, панк-исполнителей, которые ведут пропаганду против власти, в текстах песен которых содержатся призывы к анархии. Пояснили, что за нарушение будут наказывать, вплоть до увольнения», — сказал полицейский, имя которого не раскрывается.

При этом список запрещенных музыкантов еще не составлен. Сотрудники правоохранительных органов пока не знают, последует ли какое-то наказание, если песни оппозиционно настроенных исполнителей будут обнаружены на страницах полицейских в соцсетях.

За последние два месяцев в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». 6 декабря российские рэперы выступили на круглом столе в Госдуме, посвященном срыву концертов. Рэпер Жиган заявил, что это «разговор ни о чем» и демонстративно покинул заседание.

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