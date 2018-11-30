Рэпер GONE.Fludd заявил о давлении «со стороны всевозможных органов»

Рэп-исполнитель Александр Бузе, известный как GONE.Fludd, перенес свои концерты в Иркутске и Улан-Удэ, запланированные на декабрь. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

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«В день проведения предыдущего концерта в клубе "Дикая Лошадь" было оказано давление со стороны всевозможных органов. Вследствие чего нас настоятельно попросили поменять аудиторию на 18+. В данных условиях проведение концертов 1, 2 декабря невозможно», — написал музыкант.

В сообщении говорится, что концерт в Иркутске состоится 10 марта, а в Улан-Удэ — 12 марта. Билеты, купленные на декабрьские выступления, будут действительны.

Ранее юрист «Агоры» Павел Чиков рассказал, что в центральном аппарате ФСБ составили черный список музыкантов, чьи выступления не должны проходить в регионах России. Он также сообщил, что три площадки в Перми отказали группе IC3PEAK в проведении концертов.

29 ноября участники музыкального коллектива «Френдзона» заявили, что их выступление было отменено по инициативе уполномоченной по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой. Представитель группы попытался связаться с чиновницей, но она не стала отвечать на сообщение и заблокировала артиста.

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