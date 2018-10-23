24-летний рэпер рассказал о жестокости Сталина и пригласил Путина на концерт

Рэп-исполнитель Александр Бузе, более известный под псевдонимом GONE.Fludd, в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о своем отношении к Иосифу Сталину. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 23 октября.

По словам артиста, полтора года назад он прочитал книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, и произведение его сильно впечатлило.

«Я считаю, что Сталин довольно жестоким правителем был», — сказал GONE.Fludd, добавив, что если швею могли посадить «лет на 10» за то, что она случайно воткнула иголку в портрет Сталина, — это неправильно.

В конце интервью Дудь спросил у рэпера, что бы тот сказал, оказавшись перед президентом России Владимиром Путиным. Тот ответил, что ему бы хотелось, чтобы Путин посетил его концерт.

«Если он скажет "качает" — я буду более чем доволен», — отметил музыкант.

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