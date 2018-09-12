Рэпер Johnyboy рассказал об ужасном отношении иностранных коллег к России

Русскоязычный рэпер из Латвии Денис Василенко, более известный как Johnyboy, в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о том, чем занимался после поражения в баттле с Мироном Федоровым, более известным как Оксимирон. Ролик опубликован на YouTube-канале «вДудь» в среду, 12 сентября.

По словам исполнителя, после баттла, который состоялся в 2015 году, он долгое время жил в Англии, где работал барменом и официантом. Он был занят тем, что отдавал крупные долги.

Рэпер также рассказал об одном из своих коллег, 65-летнем бармене, который очень плохо относится к России. Мужчина также в шутку называл своим лучшим другом президента России Владимира Путина и все время рассказывал один и тот же анекдот.

«Анекдот был следующим: вчера в Кремле произошло ограбление. Единственное, что украли, — это результаты следующих выборов», — процитировал его артист.

По его словам, в этом проявлялось отношение иностранцев к России: «У вас нет демократии, у вас нет свободы слова и всего остального, что по факту нарушается», — сказал Johnyboy. На это Дудь спросил рэпера, согласен ли он сам с такой формулировкой.

«Частично, но не настолько, насколько они. Они реально думают, что там [в России] Северная Корея», — ответил исполнитель.

Баттл Johnyboy с рэпером Оксимироном является самой популярной рэп-битвой в мире. С момента публикации в апреле 2015 года видео набрало на YouTube свыше 44 миллионов просмотров.

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