Количество просмотров баттла Оксимирона и Гнойного перевалило за 10 миллионов

Ролик с рэп-баттлом Оксимирона и Гнойного, появившийся на YouTube-канале организатора поединка Versus Battle в ночь c 13 на 14 августа, чуть более чем за сутки набрал свыше 10 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что ролик поединка между этими исполнителями стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за сутки.

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Видеозапись поединка Гнойного и Оксимирона была опубликована на канале Versus Battle в ночь на 14 августа, и уже к утру ее посмотрели более 3,5 миллиона человек.

Сам баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Гнойный победил со счетом 5:0. Для Оксимирона это поражение стало первым за всю историю его участия в Versus.

На данный момент самым популярным видео по общему количеству просмотров за все время для площадки Versus Battle остается запись баттла между Оксимироном и рэпером Johnyboy. Ролик набрал более 38 миллионов просмотров.