Рэпер Pharaoh рассказал о сексуальных домогательствах

Российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о том, что его часто домогаются на концертах. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 2 октября.

По его словам, во время выступления некоторые девушки, которые стоят близко к сцене, тянут руки вверх и трогают его за пах, а также пытаются снять штаны.

Артист также рассказал историю про американского рэпера Дэнни Брауна, с которого во время концерта девушка стянула брюки и занялась с ним оральным сексом. На вопрос Дудя, как бы он отнесся к такому, случись ли это с ним. Pharaoh уточнил, что ему важно его личное пространство.

Pharaoh — автор хитов «5 минут назад» и «Дико, например».

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