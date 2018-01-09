Шнуров и Слепаков порассуждали о способности рэпера Pharaoh «трахать сук»

Музыкант Семен Слепаков и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров порассуждали в соцсетях о композиции клауд-рэпера Pharaoh «Пять минут назад». Слепаков указал на хронологические несоответствия в песне хип-хоп-исполнителя, в то время как Шнуров объяснил текст трека апориями Зенона.

Предметом дискуссии стали строки «Я оттрахал твою суку ровно пять минут назад». Слепаков обратился к Pharaoh через пост в Instagram.

«Вы указываете точное время случившегося — ровно пять минут назад. Ваши не имеющие аналогов смелость и цинизм повергают нас, преданных поклонников, в бурный трепет и дарят нам истинное наслаждение. Но, к сожалению, оно длится недолго. Уже в следующем припеве вы снова поете "я оттрахал твою суку ровно ПЯТЬ минут назад", хотя пока вы пели второй куплет, прошла еще одна минута!» — возмутился Слепаков.

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Шнуров, в свою очередь, обнаружил в исследовании исполнителя «типичную ошибку человека, не знакомого с апориями Зенона». «Ахиллес не догонит черепаху, как и вы не догоняете содержание текста. Герой песни трахает чужую суку пять минут назад каждый раз, а не один, сокращая продолжительность коитуса до одной минуты, тем самым не привязываясь ко времени первого события», — прокомментировал он пост Слепакова.

В августе 2017-го Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) появился в клипе «Ленинграда» на композицию «Ч.П.Х». Трек «Пять минут назад» рэпер выпустил в 2016 году.

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