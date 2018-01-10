Собчак вступилась за «чужих сук» и констатировала угнетение черепах сексистами

Телеведущая Ксения Собчак присоединилась к дискуссии о значении строчки из песни клауд-рэпера Pharaoh «Пять минут назад». Кандидат в президенты пришла в Instagram в комментарии к комику Семену Слепакову, упрекнувшему исполнителя в нелогичности текста.

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Первоначально Слепаков в шутку возмутился тем, что Pharaoh каждый раз поет в припеве «я оттрахал твою суку ровно пять минут назад», несмотря на то, что с каждым куплетом к этому времени прибавляется еще по минуте. В комментариях под записью музыкант Сергей Шнуров заявил, что Слепаков допустил «типичную ошибку человека, не знакомого с апориями Зенона», пояснив, что герой песни совершает половой акт с «чужой сукой» каждый раз, «не привязываясь ко времени первого события».

Слепаков поблагодарил Шнурова за разъяснение и признал, что рад тому, «что, в отличие от суки и Фараона, Ахиллес никогда не трахнет черепаху, поскольку он ее не догонит». К дискуссии подключилась Собчак, указавшая на то, что фантазийная аллегорическая дискуссия приобрела сексистский характер.

A post shared by Семен Слепаков (@slepakovsemyon) on Jan 9, 2018 at 3:05am PST

«Мальчики, вы невероятные. Но как кандидат могу констатировать наличие сексизма по отношению к черепахе (очевидно женского рода) и к суке. Пускай и чужой», — заключила Собчак.

Три записи Слепакова в Instagram, посвященные строчке Pharaoh, собрали несколько тысяч комментариев и в сумме больше ста тысяч лайков. Некоторые подписчики обвинили юмориста в желании попиариться с помощью популярного рэп-исполнителя.

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