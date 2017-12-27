Гнойный и ST записали рэп-баттл по самым популярным поисковым запросам

Рэперы Гнойный и ST провели баттл по самым популярным темам года. Ролик опубликован на YouTube-канале компании «Яндекс».

Тексты были написаны по главным запросам поисковика за 2017 год. В частности, исполнители осветили такие явления, как карьера Ольги Бузовой, недопуск сборной России к участию в Олимпийских играх под флагом страны, мемы про чевапчичи, программа реновации.

В качестве ведущего выступила голосовой помощник Алиса.

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