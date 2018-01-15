Гостиница выставила на аукцион белье из номера рэпера Pharaoh

Гостиница в подмосковном Серпухове предложила поклонникам рэпера Pharaoh приобрести постельное белье из номера, в котором останавливался артист. Соответствующее объявление появилось на странице заведения во «ВКонтакте».

В комментариях к посту фанаты хип-хоп-исполнителя оценили белье на сумму от 100 до 500 тысяч рублей, другие предложили за лот криптовалюту. Некоторые, впрочем, раскритиковали гостиницу за «тупую рекламу».

Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) узнал об акции и опубликовал скриншот поста про аукцион в Instagram Stories.

9 января музыканты Семен Слепаков и Сергей Шнуров порассуждали о хронологических несоответствиях в композиции Pharaoh «Пять минут назад». В августе 2017-го рэпер появился в клипе «Ленинграда» на композицию «Ч.П.Х». Трек «Пять минут назад» рэпер выпустил в 2016 году.

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