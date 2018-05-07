Рэпер Pharaoh пнул домогавшегося его фаната в лицо

Рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, избил одного из своих поклонников во время выступления. Видеозапись инцидента опубликована в Instagram.

Вчера на концерте в Минске произошел неприятный инцидент.Один из так называемых "фанатов" решил, что ему все можно.По рассказам очевидцев этого конфликта, парень пытался весь концерт снять с Глеба штаны ,на что, соответственно, Глеб отреагировал негативно. Вот видео со скандалом. ВИДЕО: @pharaoh_syndrome ------------------------ #deaddynasty #pharaoh #lilmorty #mnogoznaal #bulevarddepo #дэддайнасти #фараон #лилморти #многознал #бульвардепо Фото опубликовано @pharaoh._1996

«Вчера на концерте в Минске произошел неприятный инцидент. Один из так называемых "фанатов" решил, что ему все можно. По рассказам очевидцев этого конфликта, парень пытался весь концерт снять с Глеба штаны, на что, соответственно, Глеб отреагировал негативно», — говорится в подписи к посту.

На записи видно, что исполнитель наклоняется к одному из зрителей, пытается с ним о чем-то договориться, после чего разбегается и пинает его в лицо.

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