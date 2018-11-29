Главный разведчик России призвал дать денег рэперам

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Министерству культуры России поддерживать рэперов. Его слова с заседания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России передает ТАСС.

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, стоит министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?» — сказал Нарышкин.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также призвал наладить диалог с рэперами.

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Он добавил, что из любопытства побывал на концерте рэпера Noize MC и увидел там «тысячи молодых людей». «Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это... Я вижу, как эти ребята "заводят" молодежь... это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя», — подчеркнул он.

Нарышкин отметил, что от имени оргкомитета будет направлено обращение в правительство России — целью обращения станет издание соответствующего распоряжения, передает РИА Новости.

На прошлой неделе власти сорвали несколько концертов рэпера Хаски, после чего в Краснодаре исполнителя задержала полиция. Хаски дали 12 суток ареста, однако через несколько дней арест был отменен.

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