Концерты Cream Soda, Little Big и Noize MC в Киеве оказались под угрозой

Концерты российских групп Cream Soda и Little Big, а также рэп-исполнителя Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, могут не состояться в Киеве. Вероятная отмена выступлений связана с тем, что в пятницу, 30 ноября, Украина ограничила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Концерт Cream Soda запланирован на 9 декабря, его организуют в арт-пространстве Mezzanine. Выступление Little Big также запланировано на 9 декабря в клубе Stereo Plaza. На этой же площадке должен пройти концерт Noize MC 16 декабря. При этом на сайте клуба сообщается, что продажи билетов на выступление Noize MC временно приостановлены.

33-летний Иван Алексеев родом из Смоленской области. Главному солисту Little Big Илье Прусикину также 33 года, он родился в Забайкалье. В составе группы Cream Soda выступают двое мужчин из Москвы, Илья Гадаев и Дмитрий Нова.

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