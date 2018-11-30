Шнуров посвятил стихотворение запрету российским мужчинам посещать Украину

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное ограничению въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Произведение музыкант опубликовал в Instagram в пятницу, 30 ноября.

Музыкант пообещал, что россияне и украинцы помирятся к 2100 году.

«Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят», — написал Шнуров.

Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят. Фото опубликовано @shnurovs

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко объявил, что решение об ограничении въезда было принято для того, чтобы Россия не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые «фактически являются представителями российских вооруженных сил». Ограничение на въезд действует на время введения в стране военного положения, которое действует до конца декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент, когда управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

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