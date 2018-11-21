Шнуров сравнил налог для безработных россиян с попыткой подоить козла

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутатской инициативе штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

Вова в курсе, знает Дима,

Бог Отец и Бога Сын.

Все законы проводимы,

Сквозь фемидовы весы.

Сомневаешься ты аль,

Скепсис, это как манера?

Есть святая вертикаль,

В чудеса еще есть вера!

Вот свидетельство о чуде!

Как козла мы и быка,

По-закону враз принУдим,

Дать немного молока!

20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. По его мнению, граждан необходимо обязать платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

Шнуров неоднократно публиковал в соцсетях стихотворения на злободневные темы. В частности, он посвятил произведения полицейским-насильникам из Уфы, президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров и руководительнице департамента молодежной политики Свердловской области, сказавшей, что государство молодежи ничего не должно.

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