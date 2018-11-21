Шнуров сравнил налог для безработных россиян с попыткой подоить козла

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутатской инициативе штрафовать неработающих россиян за неуплату взносов. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Вова в курсе, знает Дима,
Бог Отец и Бога Сын.
Все законы проводимы,
Сквозь фемидовы весы.
Сомневаешься ты аль,
Скепсис, это как манера?
Есть святая вертикаль,
В чудеса еще есть вера!
Вот свидетельство о чуде!
Как козла мы и быка,
По-закону враз принУдим,
Дать немного молока!
20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. По его мнению, граждан необходимо обязать платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.
Шнуров неоднократно публиковал в соцсетях стихотворения на злободневные темы. В частности, он посвятил произведения полицейским-насильникам из Уфы, президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров и руководительнице департамента молодежной политики Свердловской области, сказавшей, что государство молодежи ничего не должно.