Для безработных россиян придумали новый штраф

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. Такие предложения содержатся в разработанных им поправках в Налоговый кодекс, сообщает «Российская газета» со ссылкой на копию документа.
Депутат предлагает обязать всех неработающих граждан трудоспособного возраста обязать платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в Фонд социального страхования. Вострецов настаивает, что около 18 миллионов россиян не платят этих взносов, так как официально нигде не работают и являются самозанятыми.
«Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», — отмечает депутат, намекая на несправедливость текущего положения дел. По его словам, регионам ежегодно приходится покрывать миллионы рублей недоплат в социальные фонды, чтобы обеспечить самозанятых социальными гарантиями.
«Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», — объясняет Вострецов.
Идеи депутата прямо противоречат недавно принятому Госдумой закону о налогообложении самозанятых граждан, который в тестовом режиме вводит налог на самозанятых на территории четырех регионов. В законе отмечается, что на время действия эксперимента зарегистрированные самозанятые граждане освобождаются от выплат в социальные фонды.