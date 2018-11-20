Для безработных россиян придумали новый штраф

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. Такие предложения содержатся в разработанных им поправках в Налоговый кодекс, сообщает «Российская газета» со ссылкой на копию документа.

Депутат предлагает обязать всех неработающих граждан трудоспособного возраста обязать платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, а также в Фонд социального страхования. Вострецов настаивает, что около 18 миллионов россиян не платят этих взносов, так как официально нигде не работают и являются самозанятыми.

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«Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости», — отмечает депутат, намекая на несправедливость текущего положения дел. По его словам, регионам ежегодно приходится покрывать миллионы рублей недоплат в социальные фонды, чтобы обеспечить самозанятых социальными гарантиями.

«Если человек не будет производить отчисления, последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов», — объясняет Вострецов.

Идеи депутата прямо противоречат недавно принятому Госдумой закону о налогообложении самозанятых граждан, который в тестовом режиме вводит налог на самозанятых на территории четырех регионов. В законе отмечается, что на время действия эксперимента зарегистрированные самозанятые граждане освобождаются от выплат в социальные фонды.

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