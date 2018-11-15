Депутаты ввели новый налог

Депутаты Госдумы одобрили введение нового налога — на профессиональную деятельность. Это налог для так называемых самозанятых граждан — тех, кто официально нигде не работает, но получает стабильный доход от своей профессиональной деятельности, не нанимая при этом сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

Налог будет введен в качестве эксперимента на территории четырех субъектов: в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Облагаемой базой для налога будет доход самозанятого, ставка налога будет зависеть от того, кому гражданин предоставляет услугу или продает товар. Если услуга реализована в отношении физического лица, то ставка по доходу с него составит четыре процента, если юридическому, то шесть процентов.

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Этот же налог предполагается ввести для фрилансеров. Годовой доход каждого плательщика не должен превышать 2,4 миллиона рублей. Эксперимент продлится 10 лет — с 1 января 2019 года до конца 2028 года. Для того, чтобы стать официальным самозанятым, гражданину придется самостоятельно зарегистрироваться в системе «Мой налог», после чего каждый получит на свой счет 10 тысяч рублей налогового вычета.

В течение первого года неплательщиков штрафовать не будут, позднее планируется штрафовать на 20 процентов от суммы дохода при первом нарушении и на 100 процентов стоимости услуги или товара при повторном.

В группу самозанятых попадают все, кто не работает официально и получает доход от трудовой деятельности: это сиделки, репетиторы, разнорабочие и так далее. По разным оценкам, в настоящий момент в России живут от 12 до 24 миллионов самозанятых, которые не платят налогов со своих доходов.

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