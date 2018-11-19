Шнуров в стихах назвал причину смерти Осина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение скончавшемуся поп-певцу Евгению Осину. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.

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Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

В телефоне зуммер.

На асфальте мелом.

Женя Осин умер,

Оттого, что пел он.

Девочка все плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он.

О смерти Осина стало известно 17 ноября. Он скончался у себя дома. Отмечалось, что певец страдал от алкоголизма в последние годы жизни.

Осин получил широкую известность в 1990-е благодаря таким хитам, как «А когда на море качка», «Не верю», «Не ходи со мною рядом» и «Плачет девочка в автомате». Он выступал в группе «Браво» в конце 1980-х, после чего начал сольную карьеру. В июле сообщалось, что певец решил продать квартиру в Москве из-за финансовых трудностей.

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