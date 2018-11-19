Шнуров в стихах назвал причину смерти Осина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение скончавшемуся поп-певцу Евгению Осину. Произведение музыкант опубликовал в Instagram.
Наступила осень,
За окном немило.
Умер Женя Осин,
Оттого что пил он.
В телефоне зуммер.
На асфальте мелом.
Женя Осин умер,
Оттого, что пел он.
Девочка все плачет,
В старом автомате.
На ней серый плащик,
А под ним халатик.
Плакала нам осень,
Листьями кружила.
Умер Женя Осин,
Оттого что жил он.
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Он скончался у себя дома. Отмечалось, что певец страдал от алкоголизма в последние годы жизни.
Осин получил широкую известность в 1990-е благодаря таким хитам, как «А когда на море качка», «Не верю», «Не ходи со мною рядом» и «Плачет девочка в автомате». Он выступал в группе «Браво» в конце 1980-х, после чего начал сольную карьеру. В июле сообщалось, что певец решил продать квартиру в Москве из-за финансовых трудностей.