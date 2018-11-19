Раскрыты подробности последних дней жизни Осина

Певец Евгений Осин в последнем сообщении, отправленном с телефона, рассказал другу о новой песне, «которая порвет все хиты». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что в аудиосообщении слышно, как голос артиста заплетается — предположительно, он был пьян. Запись была отправлена музыканту Андрею Ковалеву, с которым Осин познакомился более 20 лет назад.

«У него и рука была больная, и нога. Он уже падал, конечно. Организм был настолько истощен, что уже не было сил», — рассказал Ковалев о последних днях жизни певца.

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил «Московскому комсомольцу», что Осин страдал циррозом печени. Летом он прошел курс лечения алкогольной зависимости в реабилитационном центре, однако по возвращении снова начал пить. «Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу», — подчеркнул Разин.

О смерти Осина стало известно 17 ноября. Музыканту было 54 года. Он известен по песням «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и «Попутчица».

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