В сети вспомнили о танце Микки Рурка под песню Евгения Осина

Телеведущая Мария Деева опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором актер Микки Рурк танцует под песню Евгения Осина «Не верю».

«Сегодня не стало Евгения Осина... Его хиты любили все, даже Микки Рурк», — написала журналист.

Видео, размещенное Деевой, появилось на YouTube в 2016 году. В кадре актер, будучи профессиональным боксером, разминается на ринге и пританцовывает под композицию Осина.

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Певец умер в субботу, 17 ноября, у себя дома. Причина смерти пока не раскрывается. Тело обнаружила его сестра Альбина: она приехала к нему, когда тот перестал выходить на связь. Сообщалось, что в последние годы музыкант страдал от алкоголизма. Его похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, известен как автор хитов «А когда на море качка» и «Плачет девочка в автомате». В 1996 году участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, и первый президент России поднялся на сцену и станцевал вместе с артистами.

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