Шнуров порассуждал о квантовой запутанности и насильниках-импотентах

Лидер группировки «Ленинград», певец Сергей Шнуров дал интервью журналу «Россия в глобальной политике», в котором порассуждал на темы мироустройства. Текст беседы доступен на сайте издания.

В частности, говоря о кризисе власти, певец описал текущее положение как квантовую запутанность, которая «вначале появляется в работах физиков, а потом в мозгах». «Когда вокруг рациональный механистический мир Ньютона, напрашивается и русское устройство государства, все там логично, война по коробкам, все по правилам. А сейчас… Квантовая запутанность, да. Будет еще запутаннее, потому что следующие теории – теории струн и мультивселенной», — сказал он.

Также Шнуров сравнил мировых лидеров с героями комиксов. «"Железный человек"... Его, кстати, как раз можно прилепить к Путину. Человек, который знает все, у него секретная лаборатория, и он буквально с помощью паяльника и циркулярной пилы мастерит целый мир. Трамп — взбалмошный супергерой, но он все равно же обладает какими-то суперспособностями. Да, мы их не знаем, но он скорее джокер, он трикстер, может сыграть и за плохого, и за хорошего. О чем и говорит, например, реакция нашей Госдумы», — отметил певец. Как эталонное зло, «Доктор Зло», артист назвал Ким Чен Ына, а также «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал современное политическое состояние, музыкант сказал, что это «попытка изнасиловать мир, когда ни у кого не стоит».

Говоря об Украине, певец рассказал, что не ездит туда, потому что незачем. «Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?».

«У меня абсолютно четкая гражданская позиция: пора открыть глаза. Не нужно их закрывать. Не нужно существовать в этих бесконечных дихотомиях, в которых бьется русское сознание», — резюмировал артист.

Шнуров неоднократно публиковал в соцсетях стихотворения на злободневные темы. В частности, он посвятил произведения полицейским-насильникам из Уфы, президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров и руководительнице департамента молодежной политики Свердловской области, сказавшей, что государство молодежи ничего не должно.

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