Шнуров высмеял рейтинг лучших городов России с Тюменью и Грозным в лидерах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение опубликованному в «Российской газете» исследованию о качестве жизни городов страны. Произведение музыкант разместил в Instagram.

Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при правительстве России, лидером рейтинга стала Тюмень, за ней — Грозный, на третьей строчке — Москва. Шнуров в стихотворении высмеял статью, описав, как девушки «прут из столицы» в Тюмень и Грозный.

В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти, как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру это серьезно,

Да, без иронии, вот это,

Российская строчит газета.

Музыкант добавил, что благодаря российским газетам граждане отказываются от поездок за рубеж.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта, — конечно же Тюмень,

Ну, а не выйдет, тогда в Грозном.

"Организуйте-ка завоз нам!"

Шустры девахи! Каковы!

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет российских не читали?

Сергей Шнуров часто высказывается в соцсетях на злободневные темы. В частности, он посвятил стихотворения президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров, руководительнице департамента молодежной политики Свердловской области, сказавшей, что государство молодежи ничего не должно, а также депутатской инициативе штрафовать неработающих россиян за неуплату социальных взносов.

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