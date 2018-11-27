Шнуров высмеял рейтинг лучших городов России с Тюменью и Грозным в лидерах

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение опубликованному в «Российской газете» исследованию о качестве жизни городов страны. Произведение музыкант разместил в Instagram.
Согласно исследованию, проведенному Финансовым университетом при правительстве России, лидером рейтинга стала Тюмень, за ней — Грозный, на третьей строчке — Москва. Шнуров в стихотворении высмеял статью, описав, как девушки «прут из столицы» в Тюмень и Грозный.
В Москве, конечно, боле-мене,
Но как прекрасно жить в Тюмени!
Почти, как в очень грозном Грозном!
Нет, я не вру это серьезно,
Да, без иронии, вот это,
Российская строчит газета.
Музыкант добавил, что благодаря российским газетам граждане отказываются от поездок за рубеж.
И из столицы поезд мчится,
В Тюмень и в Грозный прут девицы,
Там качество и уровЕнь!
Мечта, — конечно же Тюмень,
Ну, а не выйдет, тогда в Грозном.
"Организуйте-ка завоз нам!"
Шустры девахи! Каковы!
Все валят валом из Москвы.
Не нужно больше им Италий.
Газет российских не читали?
Сергей Шнуров часто высказывается в соцсетях на злободневные темы. В частности, он посвятил стихотворения президенту России Владимиру Путину, заявившему о последствиях ядерной войны для агрессоров, руководительнице департамента молодежной политики Свердловской области, сказавшей, что государство молодежи ничего не должно, а также депутатской инициативе штрафовать неработающих россиян за неуплату социальных взносов.