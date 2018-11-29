Раскрыта связь между запретами рэп-концертов и терактом в Архангельске

Источники раскрыли связь между отменой концертов молодых исполнителей в России и бойней в Керчи и терактом в Архангельске. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает Znak.com.

По словам собеседников издания, составлением черных списков музыкантов занимаются ФСБ и Центр «Э». Сотрудники органов начали проверки аккаунтов в соцсетях после того, как 17-летний подросток подорвал здание ФСБ в Архангельске. Прежде всего внимание уделялось детям, состоящим в анархистских пабликах.

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Источники также отметили, что подобные проверки начались после того, как студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Проверке подвергались подростки из групп агрессивной тематики.

В том числе силовики изучали музыкальные треки, которые подростки размещали у себя на страницах в соцсетях. После этого был составлен черный список артистов, чьи концерты нежелательны к проведению и чье творчество будет проверено на экстремизм.

31 октября в здании УФСБ в Архангельске 17-летний местный житель привел в действие взрывное устройство. Сам он погиб, три сотрудника управления пострадали.

В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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