ФСБ предотвратила нападения на школы после трагедии в Керчи

В октябре 2018 года сотрудники ФСБ предотвратили целый ряд нападений на школы в регионах России. Об этом в четверг, 22 ноября, со ссылкой на замначальника управления спецслужбы Сергея Егорова сообщает «Интерфакс».

«После событий в Керчи мы только в октябре предотвратили целый ряд реальных нападений на школы», — сказал Егоров, выступая на круглом столе в Совете Федерации по вопросам безопасности в учебных учреждениях. При этом он подчеркнул, что все эти нападения никак не связаны с международным терроризмом.

По словам представителя ФСБ, законодательство о безопасности образовательных учреждений необходимо совершенствовать.

С начала года в российских учебных заведениях произошли четыре резонансных ЧП — драка с поножовщиной в Перми (пострадали 15 человек), нападение ученика девятого класса в Улан-Удэ (пострадали семь человек), нападение школьника на своего одноклассника с кухонным ножом в Калужской области. В середине октября в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже. Погиб 21 человек, пострадали более 50, Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

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