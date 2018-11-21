Госдума взялась за ужесточение доступа к оружию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом в среду, 21 ноября, сообщается на сайте парламентария.

Яровая предложила ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение гладкоствольного длинноствольного оружия. Среди них — справка и характеристика с места работы, справка о доходах и копия налоговой декларации или иного документа, подтверждающего источник и размер дохода. Кроме того, при получении лицензии на приобретение оружия требуется пройти собеседование.

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По мнению депутата, необходимо ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц моложе 21 года. Она отметила, что в настоящее время процедура относится скорее к формальным: нужны лишь две фотографии и копия паспорта.

«Для их получения вводится обязательное предоставление справки и характеристики с места работы или учебы. Это станет важной обратной связью для выявления обстоятельств, которые могут иметь существенное значение в установлении целеполагания на приобретение оружия и упреждении противоправных деяний», — пояснила вице-спикер Госдумы.

Предполагается, что собеседование с лицом, получающим лицензию на приобретение оружия, будет проводиться сотрудниками Росгвардии.

Яровая отметила, что законопроект «не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие».

15 ноября Росгвардия предложила повысить минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия в России с 18 лет до 21 года. По словам замдиректора ведомства Сергея Лебедева, инициативу поддерживают ряд депутатов и экспертов.

После нападения 18-летнего студента на колледж в Керчи президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за оборотом оружия. 15 ноября в Госдуме состоялось первое заседание созданной для этой цели межведомственной рабочей группы.

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