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Росгвардия предложила повысить возраст для приобретения оружия

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Минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия в России следует повысить с 18 лет до 21 года, заявил замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев, передает «Интерфакс».

«По возрасту — мы эту тематику анонсировали и мы настаиваем и поддерживаем и просим взять законодателей за основу, это увеличение возраста», — отметил он.

По словам Лебедева, эту идею поддерживает ряд депутатов и экспертов.

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что соответствующее предложение может быть оформлено в законопроект и рассмотрено в первом чтении до конца нынешнего года.

20 октября Росгвардия предложила заставить россиян, которые берут с собой оружие в поездку продолжительностью более трех суток, оповещать территориальные подразделения ведомства по месту пребывания.

После нападения 18-летнего студента на колледж в Керчи, президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за оборотом оружия. В четверг, 15 ноября, в Госдуме состоялось первое заседание созданной для этой цели межведомственной рабочей группы.

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