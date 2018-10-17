Керченского стрелка сочли одиночкой

Предполагаемый исполнитель теракта в Керченском политехническом колледже действовал один. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент четвертого курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже», — сказал Аксенов.

Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже взорвалось самодельное устройство. Погибли 18 человек, пострадали более 40.

Следственный комитет рассматривает произошедшее как террористический акт (статья статья 205 УК РФ). Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах уточнил, что дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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