15-летний химик из Костромы получил срок за изготовление бомб дома

Суд в Костроме приговорил к 1,5 годам условно 15-летнего школьника, изготовившего дома порох и десять самодельных взрывных устройств из подручных средств. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Юный костромич с раннего возраста увлекался химией, выращивал кристаллы, изготавливал моющие средства, а затем перешел на бомбы. Произведенный им порох использовал в петардах и фейерверках. Необходимые компоненты подросток покупал в обычных магазина. Моменты взрывов юный химик снимал на видео и выкладывал в общем доступе в сеть. С февраля по июль 2016 года школьник изготовил не менее 10 самодельных взрывных устройств. Дома у него сыщики нашли 15,9 грамма незаконно изготовленного пороха.

14 апреля СК сообщил о 17-летнем студенте одного из петербургских вузов, у которого оторвало руку в результате подрыва изготовленной им бомбы. Молодой человек также увлекается химией. Было возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).