СКР узнал об изготовлении взорвавшейся у студента бомбы самим пострадавшим

Взрывное устройство, при срабатывании которого получил тяжелые травмы 17-летний молодой человек в Санкт-Петербурге, было изготовлено самим пострадавшим. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по городу.

Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний — студен первого курса одного из петербургских вузов. Увлекаясь химией, он изготовил самодельное взрывное устройство.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев произошедшего, родственников, а также лиц из круга общения пострадавшего. Также проведен обыск по месту его жительства, в ходе которого изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Сейчас подросток находится в больнице. Следственные действия следователи начнут проводить с ним по согласованию с врачами, только после того, как позволит состояние его здоровья. Ранее сообщалось, что у него травматическая ампутация кисти.

Вечером 13 апреля 2017 года в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации от дома 4 по проспекту Кима 17-летнего молодого человека в одно из медицинских учреждений города. По факту травмирования подростка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса России («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

