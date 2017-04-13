СКР возбудил дело по факту травмирования подростка в Петербурге от взрыва

По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по городу.

По данным ведомства, в четверг, 13 апреля, возле дома 4 по проспекту Кима в руках у 17-летнего молодого человека взорвался пока неустановленный предмет.

Подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время проводятся реанимационные мероприятия, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На место происшествия выехали следователи и приступили к проведению комплекса первичных мероприятий. «Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, уже назначены медицинские и криминалистические экспертизы, по результатам которых можно будет говорить о точной причине и всех обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется.

Ранее сообщалось, что у молодого человека травматическая ампутация кисти, его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

3 апреля в петербургском метрополитене в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, который несколько лет назад получил российский паспорт.