Петербургскому подростку оторвало руку из-за сработавшего взрывного устройства

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге в четверг, 13 апреля, сработало взрывное устройство. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на собственный источник в региональном управлении МВД.

По его данным, один человек получил ранения: ему оторвало руку. Инцидент произошел на улице Одоевского возле библиотеки имени Чернышевского. «Фонтанка» уточняет, пострадал подросток 14-15 лет. Взрывное устройство сработало после того, как юноша поднял некий предмет (что именно, не ясно). По информации издания, у молодого человека травматическая ампутация кисти, его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

Материалы по теме Спокойное время закончилось Для борьбы с новым поколением террористов потребуются новые методы

Согласно сообщениям во «ВКонтакте», вход в библиотеку перегорожен.

Позднее в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Интерфаксу» подтвердили факт детонации «неустановленного предмета» в руках у подростка. На месте происшествия работают полицейские.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.