Путин высказался о задержании рэперов

Ничего хорошего в задержании рэперов нет, нужно действовать по-другому, грубо запрещать нельзя, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.

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«Задержания рэперов — это ни к чему, ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, что вы сказали, что они "с матерком поют"», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Президент добавил, что искусство существует не для того, чтобы потакать низменным мотивам, культура существует для того, чтобы поднимать этот уровень. Путин также отметил, что молодежь — это опора будущего России. Глава государства напомнил, что среди молодых людей есть ученые, талантливые артисты, музыканты.

15 декабря Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов. По его словам, подобная тактика приведет лишь к обратному эффекту. Президент считает, что молодёжную культуру следует направлять, а не останавливать.

За последние два месяца в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона».

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