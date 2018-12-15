Путин предостерег от запретов рэп-концертов

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает «Интерфакс».

«Способ "хватать и не пущать" — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — высказался о запретах президент.

В то же время Путин заметил о молодежной культуре, что «если ее невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Он добавил, что обсуждение этого вопроса продолжится в администрации президента и министерстве культуры.

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Проблему отмены рэп-концертов на заседании Совета по культуре поднял композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Отвечая ему, Путин сказал, что из «трех китов, на которых держится рэп, — секс, наркотики и протест», его больше всего беспокоят наркотики, так как ведут к деградации нации.

За последние два месяца в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». 6 декабря российские рэперы выступили на круглом столе в Госдуме, посвященном срыву концертов.

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