В поддержку IC3PEAK устроят вечеринку «?!»

В Москве пройдет вечеринка в поддержку группы IC3PEAK. Об этом организаторы мероприятия рассказали «Ленте.ру».

Участников коллектива, отправившихся в тур по регионам России, задерживала полиция, а их концерты по разным причинам отменялись. 6 декабря выступление IC3PEAK было сорвано в девятый раз.

Московская вечеринка получила название «?!», выражающее, по словам организаторов, недоумение по поводу запретов концертов и задержаний исполнителей. Отмечается, что все вырученные с продажи билетов средства будут переданы участникам IC3PEAK.

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Мероприятие пройдет в клубе «Агломерат» и будет разделено на три части. Первая пройдет в формате дискуссии, посвященной свободе творчества. Вторая часть — концертная, в ходе которой выступят исполнители Sewage Sour, Sestrica, Bad Zu, CMmZ. В завершение посетителей ждет ночная программа в двух залах при участии более пятнадцати диджеев и музыкальных команд.

Событие запланировано на 15 декабря. Подробнее о нем можно узнать на странице мероприятия в Facebook.

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