В Воронеже нашли способ сорвать еще один концерт IC3PEAK

Роспотребнадзор по Воронежской области пришел с внеплановой проверкой в клуб «12» в четверг, 6 декабря, в разгар концерта группы IC3PEAK. Об этом сообщает управление ведомства по региону, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, сотрудники РПН нагрянули, когда музыканты уже выступали на сцене 35 минут. На концерт собралось около 200 зрителей, которых полиция заставила выйти из помещения. Однако посетители не разошлись, а продолжили петь песни группы IC3PEAK на улице.

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По информации пресс-службы РПН, проверка в клубе состоялась из-за жалобы гражданина на пищевое отравление и антисанитарное состояние заведения. Отмечается, что проверке пытались помешать неизвестные лица, которые отказывались представиться и «высказывались в грубой форме», из-за чего сотрудник ведомства вызвал полицию.

В ходе проверки служба выявила нарушения санитарных условий, что могло спровоцировать возникновение инфекционных заболеваний и пищевых отравлений у посетителей клуба.

За последние несколько недель в российских регионах отменили ряд выступлений современных музыкантов. 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске. 4 декабря в саратовском заведении «Мой бар» полицейские с собаками устроили проверку помещения, объясняя это поиском взрывчатки и наркотиков, из-за чего концерт также не состоялся.

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