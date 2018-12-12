Путин потребовал выяснить причины гонений на рэперов

Президент России Владимир Путин высказался об отмене концертов хип-хоп-исполнителей и музыкантов в регионах страны. Его слова передала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС в среду, 12 декабря.

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«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — заявила Москалькова. Она добавила, что вопрос был поднят на встрече главы государства с Советом по развитию гражданского общества и правам человека.

За последние несколько недель в российских регионах отменили ряд выступлений современных музыкантов. Были сорваны концерты таких коллективов, как IC3PEAK, «Френдзона», рэперов Gone.FLUDD и Хаски. Последний был задержан полицией за попытку спеть на крыше автомобиля в Краснодаре в конце ноября. Как сообщал источник «Ленты.ру», преследование Хаски полицией было вызвано просьбой депутата Госдумы на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

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