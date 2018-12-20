Путин назвал Тимати хорошим расписанным парнем

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о знакомстве с рэпером Тимати (Тимур Юнусов). Слова главы государства передает РИА Новости в четверг, 20 декабря.

«У меня рэпер Тимати был доверенным лицом. Весь расписанный такой», — заявил Путин в ответ на вопрос об отношении властей к российским хип-хоп-исполнителям. Он добавил, что Юнусов — хороший парень.

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Ранее в декабре Тимати пристыдил отечественных депутатов за то, что из-за отмен концертов рэперов и конфликтах с полицией в проблеме пришлось разбираться Путину: «Начальник теперь должен вникать в процесс, разбираться, на скольких китах стоит рэп, и гасить своим авторитетом недовольство от отмен концертов в регионах и арестов за нецензурную лексику!»

В том же месяце Путин назвал бесперспективными запреты концертов популярных музыкантов, отметив, что если молодежную культуру нельзя остановить, то нужно ее «возглавить и направить в соответствующее русло».

Президент подчеркнул, что рэп «стоит на трех китах» — сексе, наркотиках и протесте. Он объяснил, что больше всего его в этом беспокоят наркотики.

За последние два месяца в регионах отменили выступления многих музыкантов, в том числе Хаски, Монеточки, Элджея, а также групп IC3PEAK и «Френдзона». 6 декабря российские рэперы выступили на круглом столе в Госдуме, посвященном срыву концертов.

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