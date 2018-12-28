Раскрыты заработки преследуемых властями музыкантов

Издание The Bell составило рейтинг заработков российских артистов, которые в 2018 году столкнулись с запретами концертов. Лидером списка стал рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей.

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Хип-хоп-исполнитель заработал в 2018-м 53 миллиона рублей. В конце ноября Элджей отменил концерт в Якутске после того, как ему пригрозили расправой. Ранее в том же месяце депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество музыканта. В октябре концерт рэпера в Нижнем Новгороде был отменен по требованию прокуратуры. В сентябре организаторы отказались от выступления Элджея в Махачкале.

Второе место заняла певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), заработавшая 31,5 миллиона рублей. Ее концерт в Нижнем Новгороде также был отменен прокуратурой, а Следственный комитет России проверял ее песню «Чайлдфри» на наличие пропаганды суицида.

На третьей строчке — рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), которого задержали в Краснодаре за хулиганство после ряда отмененных концертов. Хип-хоп-исполнитель заработал в 2018 году 19,7 миллиона рублей.

В топ-10 также вошли рэперы Face (12,7 миллиона рублей), Pharaoh (12 миллионов) и Gone.FLUDD (12 миллионов), группа «Пошлая Молли» (шесть миллионов), Matrang (5,3 миллиона), IC3PEAK (3,9 миллиона) и «Френдзона» (три миллиона). Замыкает рейтинг рэпер Ганвест, заработавший в 2018 году 1,55 миллиона рублей.

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