Элджея признали угрозой Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила рэперу Алексею Узенюку, выступающему под псевдонимом Элджей, въезд на территорию страны. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос украинского депутата Владимира Парасюка, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН).

Отмечается, что хип-хоп-исполнителю закрыли въезд в конце ноября «в интересах обеспечения безопасности». Запрет будет действителен в течение трех лет.

27 ноября Элджей отменил концерт в Якутске после того, как ему пригрозили расправой. Ранее в том же месяце депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева проверить творчество Элджея.

В октябре концерт рэпера в Нижнем Новгороде был отменен по требованию прокуратуры. В сентябре организаторы отказались от выступления Элджея в Махачкале.

Sayonara Boy / YouTube

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