Рэпер Face разгневал любителей корейской поп-музыки

Любители корейской музыки обвинили Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face, в расизме. Это случилось после того, как рэпер во время поездки в Сеул сделал фото, на котором показывает средний палец постеру группы Wanna One. Исполнитель выложил снимок в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Позднее он написал в Twitter, что k-pop-музыканты неотличимы друг от друга из-за одинаковых причесок и одежды. K-pop — возникший в Южной Корее жанр популярной музыки, включающий в себя элементы хип-хопа, электроники и рока.

Недовольные таким поведением фанаты корейских групп запустили в Twitter нецензурный хештег #ФейсИдиНа***.

«Иван, когда ты критиковал Путина, я терпел и молчал, но за k-pop я тебя никогда не прощу», — написал пользователь под ником enteryarik.

«Фейс, угомонись уже, а? Это реально уже просто расизм и глобальное неуважение. Хотел показать что ты небольшого ума? Молодец, показал. Ты своими словами не k-pop-исполнителей или их фанов унижаешь, а себя опускаешь ниже плинтуса», — написал человек с псевдонимом epiphany2408.

«С половиной его историй про расизм я была согласна, но *** [черт]. Когда он писал про k-pop, ну тип, *** [блин], чувак, что мешает тебе сказать о том, что тебе не нравится такая музыка в чуть более вежливой форме и не оскорблять их фанатов, называя их бомжами и тому подобное», — добавил пользователь sold_out113.

После многочисленных нападок рэпер опубликовал несколько сторис, в которых пояснил, что ему просто не нравится жанр k-pop. Face заявил, что люди бросаются в крайности и ищут расизм там, где его нет.

11 декабря музыкант рассказал, что больше не будет исполнять свою песню «Гоша Рубчинский», так как российского дизайнера, о котором идет речь в треке, обвинили в домогательствах к 16-летнему Яну Силфверлингу.

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