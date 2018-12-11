Рэпер Face отрекся от песни про Гошу Рубчинского после секс-скандала

Хип-хоп-исполнитель Иван Дремин, известный как Face, больше не будет исполнять свою песню «Гоша Рубчинский». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трек вошел в дебютный альбом «Проклятая печать», выпущенный в 2015 году. В песне рэпер зачитал, что он, «как Гоша Рубчинский, самый модный тренд», и назвал известного российского дизайнера своим лучшим другом. Там также есть строки:

«Я болен модой, я болен деньгами,

Я болен показами, болен "спидами".

Я знаю, ты знаешь, меня не поймаешь,

Я неуязвим, ты опять проиграешь.

Плати мне за бренд, я дизайнер-дизайнер,

Ты видишь наш лого — ты понимаешь,

Теперь ты второй, когда-то был первым,

Теперь я в игре, успокой свои нервы».

10 декабря стало известно, что Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к 16-летнему Яну Силфверлингу. Подросток опубликовал скрины сообщений, в которых дизайнер просит его прислать фотографии из ванной. Представители Рубчинского заявили, что переписка была частью кастинга.

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