Рэпер Face отрекся от песни про Гошу Рубчинского после секс-скандала

Хип-хоп-исполнитель Иван Дремин, известный как Face, больше не будет исполнять свою песню «Гоша Рубчинский». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Трек вошел в дебютный альбом «Проклятая печать», выпущенный в 2015 году. В песне рэпер зачитал, что он, «как Гоша Рубчинский, самый модный тренд», и назвал известного российского дизайнера своим лучшим другом. Там также есть строки:
«Я болен модой, я болен деньгами,
Я болен показами, болен "спидами".
Я знаю, ты знаешь, меня не поймаешь,
Я неуязвим, ты опять проиграешь.
Плати мне за бренд, я дизайнер-дизайнер,
Ты видишь наш лого — ты понимаешь,
Теперь ты второй, когда-то был первым,
Теперь я в игре, успокой свои нервы».
10 декабря стало известно, что Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к 16-летнему Яну Силфверлингу. Подросток опубликовал скрины сообщений, в которых дизайнер просит его прислать фотографии из ванной. Представители Рубчинского заявили, что переписка была частью кастинга.