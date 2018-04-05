Гоша Рубчинский назвал причины закрытия «Гоши Рубчинского»

Популярный на Западе российский дизайнер Гоша Рубчинский назвал причины закрытия своего именного бренда, сообщает Vogue.

По словам дизайнера, сезонные коллекции выпускаться больше не будут и компания Comme des Garçons, с которой он сотрудничает, поддержала Рубчинского в этом решении. Дизайнер отметил, что коллекция, которую он показал в январе 2018 года в Екатеринбурге, поступит в продажу в магазины в июле в рамках поставок сезона осень-зима 2018.

Вся галерея «Пацан сделал!» Продолжить Фото: Gosha Rubchinsky 1 /18

«Мне больше не интересно делать одежду в том виде, в котором я ее делал последние десять лет, — сказал Рубчинский. — Я решил сосредоточиться на других, в том числе художественных проектах». Дизайнер пояснил, что сделал первый показ, потому что ему «было скучно», а теперь скучно стало делать показы. Он добавил, что в ближайшее время собирается заняться развитием своего второго бренда — «Рассвет».

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Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.

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