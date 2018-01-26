Российский дизайнер побрезговал темнокожими и азиатами

Последнее шоу российского дизайнера Гоши Рубчинского оказалось на последнем месте в рейтинге разнообразия модных показов мужской одежды 2018 года. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает HypeBae.

В список попало 23 показа, которые прошли в нынешнем году. Основным критерием было число темнокожих и азиатов, которые участвовали в шоу в качестве моделей. На показе Рубчинского в Екатеринбурге были исключительно модели славянского типа внешности.

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На первом месте оказался бренд GmbH, модный показ которого проходил в Париже. В шоу участвовало 28 моделей, из которых 20 оказались афроамериканской и азиатской типов внешности.

Из популярных компаний в списке находятся Fendi (седьмое место), Prada (восьмое), Dolce & Gabbana (десятое), Off-White (12-е), Versace (16-е) и Moschino (17-е).

Показ Гоши Рубчинского в Екатеринбурге прошел 14 января. Он представил осенне-весеннюю коллекцию одежды в Ельцин-центре в Екатеринбурге. В конце дефиле модели вышли на подиум и спели часть песни группы «Наутилус Помпилиус» «Гудбай, Америка».

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