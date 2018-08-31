Определена судьба электромобилей в России

Электромобили не получат распространение в России в обозримом будущем из-за низкого спроса. Об этом рассказал глава российского филиала Renault Андрей Панков, слова которого приводит РБК.

«Нет никаких проблем, чтобы создать оперативно необходимую инфраструктуру под электротранспорт, но нет смысла в ее развитии при отсутствии спроса на электромобили», — сказал Панков.

Частные клиенты не заинтересованы в покупке электрокаров из-за высоких цен. Они, в свою очередь, обусловлены тем, что все продаваемые в России машины импортируются в собранном виде, а не производятся на месте. Это сильно повышает себестоимость, отметил глава российского филиала Renault.

В 2017 году закончился срок действия льготных ввозных пошлин на электромобили в рамках ЕАЭС. После этого Минпромторг выступал против повторного введения льгот, поскольку это негативно скажется на производстве электромобилей в России.

При этом, по словам Панкова, ситуация может измениться за счет развития каршеринга. Первый такой сервис для электромобилей появился в Москве в октябре 2017 года. Также в совместный проект электрокаршеринга инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская энергетическая компания Enel, а в феврале 2018-го было объявлено о запуске такого сервиса для электромобилей в Сочи при участии Renault.

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