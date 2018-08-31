Экономика
 
Последние новости
Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства
Дайвер заглянул в пасть к самому опасному крокодилу Америки
В Шереметьево перестали объявлять опоздавших
Олимпийскую призерку вынудили завершить карьеру
В России отказались от мемориала жертвам репрессий ради престижа полиции
Парковку в российском дворе оценили в пять тысяч рублей за час 
В Москве протестировали новую ветку метро 
Литва начала публиковать документы о преступлениях Красной армии
С апреля Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС
Объявлены места учебы дочерей Порошенко
Новости партнеров

Определена судьба электромобилей в России

Перейти в «Мою Ленту»

Электромобили не получат распространение в России в обозримом будущем из-за низкого спроса. Об этом рассказал глава российского филиала Renault Андрей Панков, слова которого приводит РБК.

«Нет никаких проблем, чтобы создать оперативно необходимую инфраструктуру под электротранспорт, но нет смысла в ее развитии при отсутствии спроса на электромобили», — сказал Панков.

Частные клиенты не заинтересованы в покупке электрокаров из-за высоких цен. Они, в свою очередь, обусловлены тем, что все продаваемые в России машины импортируются в собранном виде, а не производятся на месте. Это сильно повышает себестоимость, отметил глава российского филиала Renault.

В 2017 году закончился срок действия льготных ввозных пошлин на электромобили в рамках ЕАЭС. После этого Минпромторг выступал против повторного введения льгот, поскольку это негативно скажется на производстве электромобилей в России.

При этом, по словам Панкова, ситуация может измениться за счет развития каршеринга. Первый такой сервис для электромобилей появился в Москве в октябре 2017 года. Также в совместный проект электрокаршеринга инвестировали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская энергетическая компания Enel, а в феврале 2018-го было объявлено о запуске такого сервиса для электромобилей в Сочи при участии Renault.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Renault в России назвал препятствие для развития электромобилей
Tesla заподозрили в массовом отзыве автомобилей
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Другие материалы рубрики
Экономика08:0123 августа
Виктор Вексельберг

Все средства хороши

Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
12:54Сегодня

У бизнеса решили позаимствовать триллионы ради экономики России

12:51Сегодня

В Москве обсудили участие китайской делегации в ВЭФ-2018

11:13Сегодня

Россиян избавят от некачественного пива

Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
10:5026 августа

В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара

12:47Сегодня

Coca-Cola решила разливать кофе

09:50Сегодня

Титов раскритиковал Набиуллину

Экономика14:3730 августа

Удивить мир

Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
08:4825 августа

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

10:23Сегодня

Нацпроект за полтора триллиона подорожал в четыре раза

19:1030 августа

Россиянин решил продать лимузин президента США

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
«Аэрофлот» привлечет к ответственности авиадебошира рейса Москва — Бангкок
Российский подросток сорвал флаг с крыши сельской администрации и сжег его
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
В результате взрыва на заводе в Самаре погибли трое
Жириновский объявил о желании Анкары размеcтить военную базу России
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«В мире больше нет секретов»
Что Ельцин говорил Клинтону про Крым, Путина и будущее России
Британцы потребовали приравнять спайс к героину
Россия обвинила спецслужбы США в утечке данных о деньгах посольства
Стало известно о предложениях Ельцина встретиться с Клинтоном в уединенном месте
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Литва начала публиковать документы о преступлениях Красной армии
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Объявлены места учебы дочерей Порошенко
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
У бизнеса решили позаимствовать триллионы ради экономики России
В Москве обсудили участие китайской делегации в ВЭФ-2018
Россиян избавят от некачественного пива
Coca-Cola решила разливать кофе
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Хулиган в подмосковном парке напал на полицейских с ножом
Обвиняемый в терроризме россиянин пытался получить статус беженца в Германии
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
Водителя «Почты России» пытали электрошокером из-за выпавшего мешка с деньгами
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
С апреля Россия перестанет доставлять астронавтов на МКС
Показан дизайн новых iPhone
На Юпитере нашли воду
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Олимпийскую призерку вынудили завершить карьеру
Еще один олимпийский чемпион раскритиковал награды российским футболистам
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы
Это'О спасет бездомного ветерана футбола
Самый дорогой футболист «Спартака» покинул клуб
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Джеймса Бонда захотели убить
Актер Деревянко отказался верить в свою продажность из-за предвыборного ролика
Вахтанг Кикабидзе попал в больницу
Умер создатель «Призрачного гонщика»
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Дизайнер обратился в ларек с кебабом за идеями
Любовь Меган Маркл к мини-юбкам оказалась традицией в королевской семье
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Телезвезда воспользовалась смертью многодетной матери для рекламы корсета
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
Выяснено отношение пассажиров к туалетам в самолетах
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Названы самые дешевые российские курорты
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Отец в последний момент спас падающего вниз головой ребенка
Охотники шесть дней отстреливались от белых медведей у тела убитого товарища
Юная американка превратилась в мальчика и подбила мачеху стать отцом
Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
Все материалы
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson
Volkswagen показал интерьер крошечного кроссовера
Новый Ford Mustang станет полноприводным и гибридным
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы