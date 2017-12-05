Названы самые продаваемые люксовые машины в России

Россияне, обладающие достаточным бюджетом для покупки автомобилей класса люкс, чаще всего выбирают марку Mercedes-Benz. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эту машину за период с января по октябрь 2017 года в стране купили 2163 раза. Также лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых в России люксовых автомобилей заняли немецкие компании Audi, BMW и Porsche.

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Audi расположилась на второй строчке, дорогие автомобили бренда были за указанный период раскуплены в количестве 1558 штук. Третье место досталось BMW — 1134 машины. Далее следуют марки Porsche (812 автомобилей), Cadillac (393 авто) и Chevrolet (189).

Также известно, что всего с января по октябрь в России продали 6905 люксовых машин, что на 1,5 процента больше, чем в прошлом году (6802 штуки).

Ранее в столице посчитали электромобили, их оказалось 367 единиц. Это около 32,4 процента от общего количества электрокаров по России. Доля электромобилей среди общего числа легковых машин в столице и Московской области (около 6,3 миллиона штук) составляет менее сотой части процента.